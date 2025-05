Année chargée pour la Main Tendue du Nord-Ouest

Ce thème de la gestion du quotidien représentait ainsi à lui seul près de 42,5% des appels, selon le rapport. Derrière, les souffrances psychologiques (20,6%) et la solitude (7%) arrivaient en deuxième et troisième position. Par ailleurs, près de la moitié de ces échanges téléphoniques étaient des premiers contacts (41%). Les adultes âgés de 41 à 65 ans constituaient la majorité des appelants (58%), suivis des jeunes adultes de 19 à 40 ans (23%). Les personnes de plus de 65 ans arrivaient en troisième position.





Finances 2024 déficitaires

D'un point de vue financier, l'année 2024 a terminé sur une perte, relève la Main Tendue du Nord-Ouest. Pas de quoi pour autant inquiéter Christophe Amstutz: «C'est une préoccupation, mais nous sommes confiants, car nous voyons, avec le nombre d'appels qui augmentent, que la société a besoin de nos services». Pour le directeur, il est essentiel de rappeler cette place centrale qu’occupe l’association, tant auprès du public que des milieux politiques. D’autant que son fonctionnement reste parfois méconnu.