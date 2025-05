À St-Blaise, les caves continueront de fonctionner normalement malgré les travaux à la rue Daniel-Dardel

« On a survécu à la première étape du chantier, on va survivre à la deuxième », estime Dimitri Engel, propriétaire du domaine du même nom. Sa cave ainsi que celle du domaine St-Sébaste à St-Blaise se trouveront bientôt au plein milieu d’un chantier routier. La rue Daniel-Dardel sera entièrement fermée au trafic entre le 2 juin et la mi-octobre. Cela pour permettre à la commune, le canton et Groupe E de renouveler les infrastructures souterraines, notamment le raccordement au chauffage à distance, le réseau électrique et les canalisations. Ce chantier est la continuité de l’ouvrage entrepris en 2024 à la rue de la Maigroge, un peu plus bas. Bien qu’ils comprennent l’utilité de ces travaux, les deux encaveurs de la rue font état d'une situation peu idéale. « Nos clients sont un peu perdus », explique Élodie Kuntzer, propriétaire du domaine St-Sébaste. « Pour ceux qui ne viennent pas de la région, c’est plus compliqué », détaille la propriétaire. Outre cet aspect clientèle, l’impact sur l’activité du domaine reste moindre. Les deux caves vont continuer de fonctionner comme à leur habitude pendant la durée de l'ouvrage.