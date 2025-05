Adolescence : une mini-série troublante

Un adolescent de 13 ans qui assassine brutalement une fille de son âge. Ce scénario pourrait être réel, mais cette fois-ci, il s’agit d’une fiction. La série Netflix « Adolescence » cherche à comprendre les raisons d’un acte aussi violent, inhabituel et soudain. Les quatre épisodes, filmés en plan séquence, traitent notamment du danger des influenceurs masculinistes et de la misogynie en ligne. La série est tournée en Angleterre mais la répercussion est mondiale. En deux semaines, elle cumulait déjà 66,3 millions de vues.

Pierre-Alain Basso est animateur socio-culturel à l’Action Jeunesse Régionale, association présente dans la vallée de Tavannes, Tramelan et environs. Il est en contact constant avec la jeune génération. Et en effet, les tendances masculinistes sont aussi présentes dans la région, confirme-t-il. «Cette façon de voir la vie par le biais d’une petite lorgnette, en disant que l’homme est fort et la femme faible, nous on y est confrontés.»





Un drame multifactoriel

L’influence des contenus masculinistes, l’impact des réseaux sociaux, le harcèlement scolaire. Ce qu’Adolescence rappelle, c’est que la violence est le résultat d’un ensemble de facteur. Un avis que partage Pierre-Alain Basso. «Il existe un aspect cumulatif de différentes choses: ce qu’il se passe à la maison, à l’école, dans les clubs, etc. Si cela commence à déconner dans tous les domaines, les jeunes peuvent vite perdre leur repaires et infine, potentiellement déraper.»