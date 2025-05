Un Corn’Rock à deux tons

Il se présente comme le « dernier festival 100% rock de Suisse romande ». Le Corn’Rock Festival propose sa 13e édition ce vendredi 23 mai et samedi 24 mai. Pour l’occasion, les organisateurs donnent rendez-vous au public sur le terrain de sport de Cornaux. Cette année, le Corn’Rock propose deux soirées, deux concepts. Le vendredi est une « Girl Power Night », avec une programmation entièrement consacrée à des groupes rocks féminins, suisses et internationaux. La soirée du samedi s'annonce éclectique. Les billets peuvent être achetés sur le site web du festival, au prix de 35 francs pour les deux soirs. La manifestation se veut « familiale » et « conviviale » : elle est gratuite pour les moins de 16 ans accompagnés d’un adulte. /comm-jhi