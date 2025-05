Le Music Festival Promo fête cette année sa 50e édition

« Musique, fête, convivialité et de nombreux stands », c’est la promesse du Music Festival Promo, un des rares open air gratuits de Suisse. La 50e édition du festival aura lieu les 4 et 5 juillet au centre-ville du Locle. Au programme sur la grande scène, le vendredi, il y aura notamment le rock celtique du groupe Soldat Louis et le groupe français Chico & The Gypsies, aux multiples genres musicaux. Samedi, l’ensemble vocal Free’son s’allie à la Mili locale pour une prestation vocale accompagnée de cuivres. Le groupe néerlandais Hermes House Band, renommé pour ses reprises, interprétera plusieurs titres iconiques et le DJ Igor Blaska clôturera le festival.

Le traditionnel cortège des enfants animera les rues le samedi matin et des artistes de rue s’approprieront le centre-ville du Locle pour de multiples prestations tout au long du festival. Le CLAAP proposera une fois de plus une espace jeunesse et une scène permettant de promouvoir les jeunes talents et de donner une place aux générations plus jeunes au Music Festival Promo.

La manifestation fonctionnera une fois de plus avec le système cashless usant de bracelets et des navettes seront disponibles tout le long du week-end pour permettre le déplacement des festivaliers. Ces navettes pourront uniquement être utilisées en achetant la prestation à l’aide des bracelets. /comm-awa