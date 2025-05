Coup d’envoi du Mood Festival

Une nouvelle scène à l’extérieur

Alors que d’autres manifestations ont de la peine à fonctionner, le Mood Festival a trouvé son public, qui tend à venir de plus en plus en dehors des frontières du Val-de-Travers. L’une des clés succès, alors que certaine manifestation sont à la peine, « c’est de commencer petit et d’y aller crescendo. On a commencé avec une toute petite scène, une petite tente. Et on a augmenté gentiment. Et là, pour la 4e édition, on propose une nouvelle scène, à l’extérieur, qui permet d’avoir plus de concerts. » Dix-sept groupes sont programmés sur les trois jours, dont la tête d’affiche, Trois cafés gourmands. Le Mood Festival ouvre ses portes ce vendredi à 16 heures. /sma