Fermeture de la rue Daniel-Dardel à Saint-Blaise

Longue fermeture pour la rue Daniel-Dardel à Saint-Blaise. Les travaux de reconstruction de la chaussée et des infrastructures souterraines réalisés en 2024 à la rue de la Maigroge se poursuivent actuellement sur la rue Daniel-Dardel, indique un communiqué du Canton de Neuchâtel transmis ce jeudi. Mais au vu des tracés de canalisations existantes observés lors de l’ouverture des premières fouilles, il ne sera pas possible de réaliser les travaux en maintenant la circulation. Cela implique une fermeture complète de la chaussée du 2 juin à mi-octobre. Cela permettra de garantir la stabilité des fouilles, ainsi que la sécurité des ouvriers et des usagers de la route. Le communiqué rappelle que d’ajouter une nouvelle infrastructure tel le chauffage à distance dans un sous-sol déjà peuplé de nombreuses canalisations et services communaux est un défi. Une déviation ad hoc sera mise en place. Cette fermeture complète doit permettre un avancement rapide du chantier afin d’éviter qu’il ne se prolonge en 2026. Le service des ponts et chaussées, la Commune de Laténa et Groupe E, indiquent regretter de ne pouvoir procéder sans fermeture comme initialement souhaité. /comm-lgn