Les distributeurs d’Arcinfo pourraient rebondir chez BAN

La porte de BAN SA est ouverte aux anciens collaborateurs de Messagerie romande. Le groupe ESH Médias a choisi d’en finir avec la structure interne chargée de la distribution d’Arcinfo dans les boîtes aux lettres et de confier ce mandat à l’entreprise privée active dans la logistique. 83 collaborateurs sont concernés par cette restructuration.

La direction de BAN SA (Bureau d’adresses de Neuchâtel) prévoit de renforcer ses effectifs pour s’acquitter de cette mission. Dans ce cadre, les anciens employés de Messagerie romande pourraient se tourner vers cette entreprise pour reprendre leurs attributions. Contacté, Anthony Picard, président du Conseil d'administration de BAN, précise toutefois que depuis sa restructuration, sa société privilégie les contrats à fort taux d’occupation, typiquement 80%, afin de privilégier la culture d’entreprise et de diminuer les fluctuations du personnel. À voir si cela peut convenir aux distributeurs de journaux de Messagerie romande : à l’heure actuelle, ils travaillent généralement quelques heures par jour et ont donc des taux d’occupation plus faibles.

Dans un premier temps, BAN va reprendre la distribution d’Arcinfo à l’identique. Elle va donc déposer tôt le matin les exemplaires du quotidien à environ 6'000 abonnés au Locle, à La Chaux-de-Fonds et dans l’agglomération de Neuchâtel (de La Tène à Boudry). « Si la collaboration est fructueuse », relève Anthony Piccard, « la zone de distribution pourrait être étendue ». /jhi