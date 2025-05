Arc jurassien : « On sent un net regain pour la coopération transfrontalière »

L’alliance franco-suisse de l’Arc jurassien fête 40 ans de coopérations. L’anniversaire de ces coopérations transfrontalières a été célébré lundi. La plateforme Arcjurassien.org rassemble les cantons du Jura, Berne, Neuchâtel et Vaud, côté suisse, et la région et la préfecture Bourgogne-Franche-Comté, côté français. Mobilité et agriculture ont été les principaux dossiers pris en main par l’organisation ces dernières années. « Depuis plus de 25 ans, nous avons mis en place une commission de conciliation agricole qui réunit les cantons, les douanes, les représentants des agriculteurs. Ça a permis de pacifier singulièrement le débat », se réjouit Mireille Gasser, co-secrétaire générale d’Arcjurassien.org, alors que des agriculteurs, jurassiens notamment, louent des terres en France. Et comment se porte la coopération transfrontalière de manière générale ? « C’est une action qui ressort de la volonté politique, donc un peu cyclique. Dans les temps actuels tumultueux, on sent un net regain pour la coopération transfrontalière car on sent qu’on est plus fort ensemble », estime Mireille Gasser. La question de l’avenir des forêts soumises au réchauffement climatique est aujourd’hui sur la table : « Le problème est le même côté français et côté suisse et il y a intérêt à capitaliser sur les échanges d’expériences, en termes de nouvelles espèces par exemple ». /mmi