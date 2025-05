Croisitour passe en mains valaisannes

Croisitour change de mains après 37 ans d’implantation à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. L’entreprise a annoncé ce lundi par communiqué une « alliance stratégique » avec Buchard Voyages, leader de Suisse romande des voyages en car, basé en Valais. Le voyagiste neuchâtelois, actif notamment dans les voyages d’agrément, les croisières et les voyages de groupe et d’affaire, conserve toutes ses activités et bénéficie désormais « du soutien logistique, structurel et technologique » de son acquéreur. Les vols vacances au départ de l’aéroport des Eplatures à La Chaux-de-Fonds sont également conservés, précise le communiqué. Les cofondateurs de Croisitour Voyages SA, Michel Olivier Ryser et Michel André Ryser, restent à la direction de l’entreprise « pour assurer la continuité ».

De son côté, Buchard Voyages voit cette acquisition comme un moyen d’élargir et personnaliser son offre, tout en renforçant sa présence dans l’Arc jurassien. Les offres des agences sont désormais disponibles dans les agences des deux voyagistes. /comm-gtr