À la découverte de Lagos au MEN

Osaze Amadasun investit le parc du Musée d’ethnographie de Neuchâtel. L’exposition « Made in Lagos » a été vernie samedi soir. Une cinquantaine d’œuvres de l’artiste nigérian présente un regard actuel, coloré et vivant de cette mégapole de plus de 22 millions d’habitants, la plus grande d’Afrique.

Osaze Amadasun a travaillé sur des réalisations entièrement numériques. Elles ont ensuite été imprimées. Son art se situe à la croisée entre la Bande dessinée et le Street Art. « Made in Lagos » s’inscrit dans la continuité de l’exposition « Cargo Cults Unilimted » vernie en 2023 et qui est toujours visible, explique Aurélie Carré, directrice du MEN. « Osaze Amadasun avait présenté la trajectoire un peu particulière d’un bronze spolié du Royaume du Bénin et qui permet d’aborder des questions de valeur patrimoniale. » La nouvelle exposition poursuit cette découverte du Nigéria actuel, mais sous un angle économique.





Casser l’image reçue de l’Afrique

Cette exposition plonge le visiteur dans la mégapole de Lagos, une ville de 22 millions d’habitants, « en constant développement et aux prises avec des difficultés, des paradoxes et pleins de contrastes. » C’est aussi l’occasion de casser les clichés que les Européens se font parfois sur l’Afrique, à savoir un continent peu développé. « Lagos c’est une ville de soft power qui s’impose par l’industrie cinématographique, les industries technologiques, qui se développe aussi du point de vue financier. »