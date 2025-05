Un week-end pour célébrer la culture

Atelier de création de médailles en chocolat, défilé de mode et chasse au trésor. Plus de 145 animations gratuites figurent au programme de la Nuit et de la Journée des musées samedi et dimanche. Une vingtaine d’institutions du canton de Neuchâtel participe à l’événement. Le public est invité à prendre part à divers ateliers, conférences et concerts. /comm-cwi-sbm