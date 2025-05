La Fête de mai dévoile son programme et ses nouveautés

La manifestation souhaite favoriser l’engagement de ses jeunes participants : les enfants auront l’occasion de s’improviser DJ lors de la Silent Party ou de tenir leur propre stand pendant le marché aux puces. « On pense que les enfants, comme les adultes, apportent des nouveautés et vivent plus intensément la fête lorsqu’ils sont proactifs », se réjouit Laure Houlmann, co-présidente de la Fête de mai.