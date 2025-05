Un pas de plus pour des soins infirmiers forts

Une étape de franchie pour des soins infirmiers plus forts. Le deuxième rapport sur la mise en œuvre de l’initiative fédérale a été accepté mercredi par le Conseil d’État neuchâtelois. Le Canton a travaillé dans la continuité du premier rapport présenté au Grand Conseil au printemps 2024. Trois axes complémentaires ont été établis dans le nouveau document.

Le premier axe concerne l’offensive de formation au sein des Hautes Écoles spécialisées (HES) et des Écoles supérieures (ES). L’objectif du Canton est de former 1’100 nouveaux infirmiers et infirmières d’ici à 2032, dont 60 % en HES et 40 % en ES. La flexibilisation des parcours de formation, un suivi pédagogique individualisé, ainsi qu’une formation raccourcie pour les étudiant-e-s ES titulaires d’un certificat fédéral de capacité (CFC) d’assistant ou d’assistante en soins et santé communautaire (ASSC) seront mis en place.

De leur côté, les institutions de santé (établissements médico-sociaux, hôpitaux et organisations de soins à domicile) devront obligatoirement former des étudiant-e-s ES et HES, ainsi que des apprenti-e-s ASSC dès le second semestre 2025. Le Canton soutiendra ces formations à hauteur de 300 francs par semaine.





Un soutien financier pour la reconversion ou la réinsertion professionnelle

Le deuxième axe vise à faciliter l’accès à des aides financières individuelles pour les personnes en reconversion, réinsertion ou intégration professionnelle. Ces aides seront assorties de conditions-cadres et de modalités de remboursement.

Dans le troisième axe, le Canton souhaite anticiper la future réglementation fédérale avec la mise en place d’un cadre cantonal pour l'activité d'infirmière en pratique avancée (infirmier en pratique spécialisée, IPS). Une procédure menant à l’autorisation d'exercer sera mise sur pied. Dès l’été 2026, un projet pilote sera lancé afin de définir le rôle de ces infirmiers et infirmières et de tester de nouveaux modèles de coordination des soins. /comm-yca