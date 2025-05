Un PDR pour fédérer la Vallée de La Sagne et des Ponts

Mobilisation pour l’agriculture et le tourisme à la Vallée de La Sagne et des Ponts-de-Martel. L’Association du Projet de développement régional (PDR) a été constituée lundi. Soutenu par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et le canton, ce plan a pour but de soutenir 25 initiatives en lien avec l’agriculture et le tourisme dans la vallée. « Nous voulons poursuivre le développement économique, social et environnemental de cette région, mais le faire ensemble », détaille Béatrice Manceau, coordinatrice du PDR pour la Chambre neuchâteloise de l’agriculture et de la viticulture (CNAV). Cette idée fédère déjà une quarantaine de partenaires, dont une quinzaine de fermes et notamment la Maison de la Tourbière ou encore l’Association des réseaux équestres neuchâtelois. « Chacun a des objectifs individuels, mais ils sont tous reliés par un dessein collectif », ajoute la coordinatrice.

Parmi les 25 idées qui seront proposées, beaucoup devraient permettre aux agriculteurs concernés de diversifier leurs activités. « Nous avons des revenus assez limités. Avec ce projet on va pouvoir améliorer nos conditions de travail, diversifier nos revenus et gagner en visibilité », se réjouis Claude-Eric Robert, agriculteur à la ferme des Tourbières.