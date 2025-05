La première pierre d’un projet à 90 millions pour Viteos

Un instant symbolique à La Chaux-de-Fonds ce jeudi en fin d’après-midi. Josette Frésard, la présidente du Conseil d’administration de Viteos et Daniel Pheulpin, le directeur général ont posé en compagnie du conseiller d’État Laurent Favre la première pierre du futur site principal du distributeur d’énergie. D’ici l’automne 2027, un bâtiment flambant neuf en haut de la rue de l’Hôtel-de-Ville accueillera l’essentiel des équipes et des stocks.

Le regroupement des activités en un seul lieu est un des objectifs stratégiques de l’entreprise depuis sa fondation il y a 18 ans, rappelle Josette Frésard. Au départ, précise-t-elle, l’entreprise était dispersée sur 11 sites dans les trois principales villes du canton. Elle occupait « des bâtiments plus que centenaires qui pour la plupart demandaient énormément d’investissements pour répondre à nos besoins ».

Jusqu’en 2016, Viteos a eu d’autres priorités. Puis l’idée a muri jusqu’à devenir un concours d’architecture. En 2020, c’est le projet Balance a été choisi. Devisé d’abord à 50 millions de francs, il a évolué pour répondre au plus près des besoins de l’entreprise. Aujourd’hui, la facture se monte à près 90 millions de francs. Pour Josette Frésard, on ne peut pas parler d’un dépassement, mais plutôt d’une adaptation. Viteos a notamment dû composer avec l’augmentation du prix des matières premières et différentes exigences, en particulier de la Confédération. « En cas de problème sismique, notre centre de gestion doit pouvoir résister pour continuer à alimenter et contrôler la façon dont sont distribuées les énergies. Ça a un coût qui n’était pas prévu au départ », détaille la présidente du Conseil d’administration.