Dix pictogrammes pour le respect de la nature

ECOFORUM et un regroupement d'associations et clubs neuchâtelois lancent une charte pour promouvoir une pratique des loisirs respectueuse des milieux naturels et des autres. Fruit de plus d’une année de travail, le texte « Respect grandeur nature » est signé par plus d’une trentaine de groupes. Il propose, sous forme de pictogrammes, dix bonnes pratiques pour limiter son impact sur la faune, la flore, l’eau, le sol et le climat ou pour favoriser des relations sereines avec les autres personnes. Un pictogramme a été dévoilé chaque jour sur les réseaux sociaux du 5 au 14 mai. Ce jeudi, un site internet est également accessible pour approfondir et simplifier l’accès à l’information. Les usagers pourront aussi répondre à un petit questionnaire et bénéficier de différents conseils. Dans son communiqué, ECOFORUM invite tout organisme qui souhaite s’engager à appliquer les dix principes de la charte à rejoindre la liste des signataires. /comm-mlm