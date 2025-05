Collaborer pour plus d’efficacité contre l’addiction

Collaborer pour plus d’efficacité. La Stratégie neuchâteloise addictions 2024-2034 sera inaugurée et les travaux du futur plan d'action seront lancés lundi à Neuchâtel. Pour l’occasion, deux conférences et un film seront proposés autour de deux thèmes : l’alcool chez les femmes et les approches de lutte contre les addictions. L’objectif de ce nouveau plan est de faire travailler ensemble tous les acteurs impliqués.

« Elle vise à favoriser la collaboration des différentes entités, que ce soit en matière de prévention, de soins, d’accompagnement, de réduction des risques, de contrôle et de répression par rapport aux substances illicites », explique Jacques-André Maire, président d’Addiction Neuchâtel.