Le grand Corso fleuri commence à se dessiner

Une réunion qui lance les préparatifs du grand Corso fleuri de la Fête des vendanges de Neuchâtel. Les sponsors de la manifestation, qui aura lieu du 26 au 28 septembre, sont venus découvrir mercredi soir, sur croquis, les projets imaginés par Yvan Flühmann et son équipe dans les locaux de la Fête à Hauterive. Le cortège du dimanche va transporter le public dans le monde imaginaire des « Légende des vignobles ». Pour la première fois cette année, trois tableaux sont proposés, à savoir les traditions qui font de l’ombre aux légendes, les légendes suisses et les légendes des terres et des océans. Ils doivent permettre au public d’encore mieux comprendre l’histoire racontée dans ce Corso, explique Yvan Flühmann. Le cortège est composé de treize chars, dont un à deux doubles.