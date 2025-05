« Faites-nous rire » : Lord Betterave en a marre des touristes

« Touristes, restez chez vous ! » Le message claque comme une gifle, lancé depuis l’Espagne. Le pays, autrefois symbole d’hospitalité, voit aujourd’hui se multiplier les mouvements antitouristes, lassé par un afflux incessant de visiteurs. Et pour cause : 24 millions de voyageurs de plus ont foulé le sol espagnol entre janvier et avril, comparé à la même période l’an dernier. Une hausse record de 14,5 %, qui alimente tensions et ras-le-bol dans plusieurs régions.

Il n’en fallait pas plus pour que Lord Betterave dégaine son espagnol affûté et livre, à sa manière, une vision mordante du tourisme à l’espagnole :