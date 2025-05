Arnaque au président : des policiers neuchâtelois en Israël

Grosse opération pour la police neuchâteloise. Dans le cadre d’une action coordonnée par Europol, des agents vaudois, neuchâtelois et français se sont rendus en Israël. Ceci afin de mener des opérations dans le cadre d’escroqueries au président touchant des entreprises de Suisse romande depuis 2022. Ces actes d'enquêtes ont été effectués sous la supervision des Ministères publics cantonaux concernés, de même qu'un juge d'instruction français, explique un communiqué diffusé mercredi.

Durant la semaine du 5 mai, en collaboration avec Europol, Fedpol, la police israélienne et française, sept personnes ont été interpellées et leurs domiciles perquisitionnés. Du matériel informatique a été saisi ainsi que plus de 120'000 euros en cryptomonnaies, argent liquide et or.

En parallèle, des interpellations ont également été menées par la police française en région parisienne, avec la présence d'agents des cantons mentionnés. De ces interpellations, 248'000 euros ont également pu être saisis.





Système bien rodé

Dans tous les cas signalés, la façon de faire était la suivante : « Les auteurs contactent les entreprises par téléphone, puis par e-mail, en prenant l'identité d'un avocat d'un cabinet réputé, puis en se faisant passer pour le directeur de l'entreprise contactée. Ils expliquent que, sous prétexte d'une transaction secrète liée à la reprise d'une entreprise, une importante somme d'argent doit être transférée rapidement », explique la police neuchâteloise dans son communiqué. « S'ils réussissent, l'argent est alors transféré sur un compte offshore et blanchi selon un processus complexe », ajoute-t-elle.

Les préjudices sont importants puisque le canton de Neuchâtel a déjà répertorié 30 cas pour un préjudice de plus de six millions d’euros. La totalité du préjudice connu en Suisse représente un total de 17 millions d’euros. /comm-gjo