Une journée autour de l’entrepreneuriat

Entrepreneurs, indépendants, dirigeants et PME sont attendus pour une journée qui leur est consacrée à la Villa Perret. La bâtisse de Monruz, à Neuchâtel, abrite depuis 2021 un espace de coworking, le groupe Voisins. Ce dernier célèbre ses 10 ans cette année et pour marquer le coup, une journée de l’entrepreneuriat est organisée ce jeudi dès 9h. L’objectif, explique la responsable de la Villa Perret dans « La Matinale » ce mardi, « c’est que les gens puissent découvrir cette villa ». Elisa Hurni souligne que cette bâtisse était une maison d’habitation par le passé et qu’elle a subi de nombreuses transformations « pour accueillir aujourd’hui plusieurs entreprises ». Plusieurs ateliers seront proposés, notamment un sur Instagram, ou sur la respiration et le mindset. Mais il y aura aussi de l’art et une visite de la Villa Perret.