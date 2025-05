Le SEM veut chercher une solution concertée avec les Verrières

Cette fermeture aura des conséquences financières pour la commune. Daniel Galster ne veut pas donner de chiffres, mais explique que l’argent perçu finance des contre-prestations comme la fourniture « de copeaux de bois pour le chauffage, le déneigement ou encore les travaux d’occupations des requérants du centre dans la commune des Verrières, les fameux TUP.»





De grands enjeux attendent encore l’asile

Le Canton dit comprendre le ras-le-bol de la population verrisane. La conseillère d’Etat Florence Nater précise que « formellement, le Canton n’est pas partie prenante. » Mais estime que des solutions doivent être trouvées et pas uniquement pour le Centre des Cernets. « Aujourd’hui, il y a une large discussion ouverte entre la Confédération et les cantons sur le bilan de la réforme de l’asile de 2019 et les orientations à donner à cette politique pour les enjeux à venir. » Dans le canton de Neuchâtel, cela ne concerne pas que le Centre des Cernets mais aussi celui de Boudry. Florence Nater estime qu’une répartition plus équilibrée « de ces missions fédérales sur le territoire suisse est l’un des enjeux en discussion aujourd’hui ». Elle précise aussi que le SEM n’a pas tenu ses promesses. Un deuxième centre de requérants d’asile récalcitrants devait voir le jour en Suisse, ce qui n’est toujours pas le cas.