Le Chant du Gros dévoile la programmation de sa 33e édition

Le Chant du Gros fait à nouveau la part belle à la chanson francophone. Le festival de musique franc-montagnard a présenté ce lundi matin la programmation de sa 33e édition. Elle se tiendra du 11 au 13 septembre prochain au Noirmont. Le festival sera ouvert le jeudi. Parmi les têtes d’affiche, on retrouve des artistes tels que Soprano, Vitaa, Jean-Louis Aubert, les Gipsy Kings, Axelle Red, Caravan Palace, et Gazo. Le festival met également en lumière des talents suisses et des formations émergentes, avec des artistes comme Nuit Incolore, Brassmaster Flash, et La Mano 1.9. La programmation complète du Chant du Gros est à retrouver ici. Le patron du Chant du Gros Gilles Pierre sera en direct sur RTN dès 16h pour évoquer cette 33e édition./comm-tna

Développement suit.