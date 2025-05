Eurovision : la der, à domicile, de Jean-Marc Richard

C’est le début d’une semaine festive à Bâle autour du Concours Eurovision de la chanson. Après la victoire du Biennois Nemo en 2024, c’est la Suisse qui organise le concours de chansons cette année. Deux demi-finales sont au programme mardi et jeudi. Et la grande finale sera samedi. Aux premières loges, on retrouve le personnage qui fait vivre l’Eurovision aux téléspectateurs de Suisse romande pour la 35e et dernière fois cette année : Jean-Marc Richard. Dans « La Matinale » ce lundi, il a confié que Bâle semblait être à la hauteur de l’événement, qui va attirer quelque 500'000 visiteurs. Il revient sur la parade, le fameux défilé sur le tapis turquoise qui s’est déroulé dimanche et relève la volonté des organisateurs « d’intégrer la population bâloise, même des gens qui ne sont pas fans de l’Eurovision, c’était juste stupéfiant entre cet événement et le titre de champion pour le FC Bâle. Je crois que Bâle a déjà réussi son pari », lance Jean-Marc Richard.

Des manifestations de protestation contre la participation d’Israël ont eu lieu lors de l’événement de lancement du concours. Mais cela ne veut pas forcément dire que l’Eurovision est condamnée à rester une vitrine des désaccords politiques internationaux, selon le commentateur romand du concours. « Ce qui est intéressant c’est la manière dont ça a été géré. Hier, c’était une manifestation ‘à la Suisse’, assez consensuelle par rapport à d’autres qu’on a vécues », explique-t-il.





Le binôme incontournable

Pour cette dernière aux commentaires, Jean-Marc Richard sera à nouveau accompagné de son complice Nicolas Tanner. Et pour le moment, il ne ressent pas encore une émotion particulière. « Quand on commente, qu’on travaille à l’Eurovision, on vit au jour le jour, donc ce sera peut-être une émotion de ne plus être dans ma cabine, mais comme je vais continuer de travailler pour la délégation suisse, je vais rester connecté à l’Eurovision », explique Jean-Marc Richard.