Un livre interactif pour découvrir l’histoire de Colombier

Une journée festive

Le vernissage du livre aura lieu au Château de Colombier samedi de 10h à 18h. Au programme : un jeu de piste, une initiation à la cuisine romaine et des activités musicales.

Les deux prochains tomes sont en cours de rédaction et porteront sur la faune et la flore bôloises et la transition de la culture à la viticulture à Auvernier. /cde