Le public à la découverte des caves du canton

Les deux encaveurs rencontrés ce samedi font généralement face à deux types de clientèle lors des caves ouvertes. D’un côté, ceux qui passent de cave en cave sans forcément repartir les mains pleines, bien que certains reviennent parfois par la suite. Et de l’autre, leur clientèle fidèle qui apprécie un plus long moment d’échange sur place et en profite généralement pour remplir leur cave.