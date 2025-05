Le FFFFF, ou cinq festivals en un

Cinq festivals de l’Arc jurassien qui collaborent pour mettre sur pied un événement culturel commun : c’est le FFFFF.

Samedi à 20h à La Case-à-Chocs à Neuchâtel, l’événement est organisé par trois festivals neuchâtelois, ParaBôle, FestiValdeRuz et Hors Tribu, et deux jurassiens, Tartare de Miettes et le P’tit du Gros.

En plus de cette identité multiple, il a deux autres aspects originaux. Le prix d’entrée qui est libre, pour commencer. « Ça ne veut pas dire que l’entrée est gratuite », précise dans l’interview qu’il a accordé à « LaMatinale » un des organisateurs, David Pauchard. Il s’agit pour les spectateurs d’adapter leur contribution à leur budget : ceux qui n’ont pas les moyens payent moins, ceux qui sont plus à l’aise font un effort supplémentaire. Quoi qu’il en soit, il est prudent de réserver. Deuxième spécificité : l’affiche n’a pas été dévoilée. « On a des publics qui nous font confiance et qui vont pouvoir découvrir des artistes sans avoir d’attentes particulières », explique David Pauchard.