Les jardineries tournent à plein régime

Parmi les articles les plus vendus, on retrouve forcément les plantons pour garnir son potager, les baies ou les fleurs. Par beau temps, le magasin écoule aussi davantage d’articles pour les terrasses, « parasols, meubles de jardin, grills », énumère Doris Portmann. Même si certaines surprises peuvent parfois intervenir : « Il suffit qu’une revue publie un article pour que tout le monde veuille la même plante et pas une autre, alors il peut arriver qu’il y ait une rupture. Mais cela ne dure souvent pas plus d’un ou deux jours », le temps de recevoir la livraison suivante.