Julien Perrot : plus de 40 ans à s’émerveiller de la nature

Depuis plus de quatre décennies, il nous fait connaître et apprécier les richesses de la nature. Julien Perrot sort « Une vie pour la nature » un premier livre consacré à son parcours. Le biologiste neuchâtelois, fondateur de la revue nature La Salamandre y mélange récit autobiographique, anecdotes sur le monde vivant et chronique de l’aventure de son magazine et de sa maison d’édition.

« Ce livre n’est pas une biographie », prévient son auteur dès les premières pages, même s’il partage tout de même pas mal de pans de sa vie privée. Pourtant, invité dans la Matinale RTN, il confie que « pour moi ce qui est le plus important dans ce livre c’est toutes les histoires que je raconte sur les oiseaux, sur les libellules, sur les papillons, sur les arbres ».

Le ton du livre obéit à un équilibre délicat : Julien Perrot mêle des pages angoissantes sur le climat et sur l’effondrement du vivant avec des encouragements à s’émerveiller des beautés de la nature. Pour lui, ça peut paraître paradoxal, mais c’est intentionnel : « ce monde vivant, il n’est pas rancunier, on peut aller s’y ressourcer ».