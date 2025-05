Goût de bouchons au-dessus du Locle, la faute d'une balayeuse

Vous avez peut-être subi la fermeture de la route entre Le Locle et Les Ponts-de-Martel ce mercredi durant plusieurs heures. Eh bien, on connaît désormais la cause des bouchons. C’est une balayeuse qui au lieu-dit Le Bouclon, au-dessus du Locle, a basculé en contre-bas de la route, selon un communiqué de la Police neuchâteloise. Blessé, le conducteur a été emmené en ambulance dans un hôpital du canton. /comm-vco