Les orthophonistes de La Chaux-de-Fonds sur le terrain pour des relations parents-enfants de qualité

Des relations vraies, des expériences partagées et des regards échangés, c’est ce dont ont besoin les enfants pour se développer harmonieusement. Le Centre d’orthophonie de la Ville de La Chaux-de-Fonds vient de lancer sa campagne de prévention « Interagir pour mieux grandir ».

Les spécialistes du développement du langage étaient présentes ce mercredi à Métropole Centre. Elles iront le 10 mai aux Entilles Centre et le 7 juin aux Eplatures Centre.

Objectif de l’opération : inciter parents et enfant à interagir sans interférences. Les plus jeunes ont besoin de découverte, d’exploration, de partage et d’essai pour se construire, mais aussi d’échanges et de relations. Un regard approbateur, un mot d’encouragement, c’est en tout premier lieu vers ses parents que l’enfant va les chercher. « Quand un parent lui donne de l’attention, l’enfant peut s’exprimer », explique le chef du Service de santé et promotion de la santé, le Dr Olaf Makaci.





Faire ensemble

Pour favoriser les interactions entre adultes et enfants, le Centre d’orthophonie a mis sur pied, ou va le faire prochainement, des animations dans les centres commerciaux chaux-de-fonniers. Elles permettent de gagner des bons pour participer à des activités en famille. « On veut encourager les adultes à être présents et disponibles. »