Appel à la vigilance face aux fraudes au QR code

Attention aux faux appels bancaires. La police neuchâteloise appelle la population à la vigilance ce mercredi. Une nouvelle arnaque a fait une dizaine de victimes pour une somme de près de 150'000 francs dans le canton. Ce type de fraude peut revêtir différentes formes. Toutefois l’un des scénarios observés préoccupe « tout particulièrement » la police.

Le procédé consiste à établir un contact par téléphone depuis un numéro suisse usurpé. Les auteurs se présentent alors comme des collaborateurs du service client d’un établissement bancaire. Ils créent un sentiment d’urgence en prétendant la détection d’une activité suspecte sur le compte de la victime. Les malfrats savent se montrer « très convaincants et pressants », précise la police. L’objectif est d’obtenir des données confidentielles (comme le numéro de contrat ou les identifiants e-banking), parfois en parallèle de l’envoi d’un courriel piégé, dit d’hameçonnage ou fishing. Une fois les informations obtenues, les arnaqueurs génèrent un QR code qu’ils demandent à la victime de scanner via l’application d’authentification de la banque. L’action donne ainsi accès aux comptes de la victime et permet aux auteurs de les vider.

La police neuchâteloise recommande de :

Ne jamais communiquer d’informations sensibles par téléphone. Aucune banque n’en fera la demande.

En cas de doute, raccrocher et prévenir directement la banque ou votre conseiller.

Garder en tête que les banques ne communiquent pas par Whatsapp.

Ne jamais valider de QR code sous un prétexte pressé. Les instituts bancaires n’ont pas ce genre de pratique.

En cas d’escroquerie, faire bloquer son compte et demander à la banque d’effectuer une contestation et un retour des fonds.

Aller rapidement dans le poste de police le plus proche.

En cas de question, le secteur information et prévention de la police cantonale est joignable par mail ou par téléphone au 032 889 90 00. /comm-jad