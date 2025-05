Le taux de chômage recule légèrement à Neuchâtel en avril

Le taux de chômage dans le canton de Neuchâtel baisse de 0,1 point pour atteindre 4,4% au mois d’avril. Cela représente 3'948 chômeurs au total, soit 88 de moins qu’au mois de mars, annoncent les autorités mardi. Le nombre de demandeurs d'emploi a quant à lui diminué de 194 pour atteindre 6’023. Au niveau national et romand, le nombre de chômeurs enregistre aussi une diminution de 0,1 point pour s’établir respectivement à 2,8% et 4%.

Les secteurs les plus marqués par ce recul sont saisonniers. Les statistiques font état de 29 chômeurs en moins dans la construction et 22 dans l’hébergement et la restauration.

« Pour la première fois depuis plusieurs mois, le nombre de personnes ayant quitté l’ORP est supérieur au nombre de personnes venues s’inscrire », détaille la Chancellerie d’État. Concrètement, 778 personnes ont quitté un Office régional de placement alors que 583 l’ont rejoint. Une version interactive des chiffres du chômage est disponible sur le site de l'État neuchâtelois. /comm-jad