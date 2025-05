Didier Calame se dit « très inquiet » pour l’avenir des sentiers du Doubs

« La nature change, les arbres sèchent, ça nous pose énormément de problèmes logistiques. » Et comme le nombre de bénévoles diminue et qu’ils vieillissent, la section manque de bras pour nettoyer les 35 km de sentiers qui vont des Brenets à Biaufond. « Je suis très inquiet dans la mesure où j’ai de la peine à renouveler mon comité. Je suis président depuis dix ans et j’ai beaucoup de mandats, politiques et privés », avertit Didier Calame.

La première section de la Société des sentiers, créée en 1903 et qui a eu jusqu’à 3'000 membres, ne peut plus compter que sur un millier de cotisants. « On n’aurait pas les moyens de se payer quelqu’un à 30% ou 40%. Mon prochain objectif, c’est de trouver des fonds, publics ou privés, pour engager quelqu’un à 50% ou 60% par année », déclare Didier Calame.







Appel aux pouvoirs publics

La section bénéficie toutefois de solides coups de main de la part des travaux publics chaux-de-fonniers et fait appel à une société privée, Bergwald, qui met à disposition des bûcherons en fin d’apprentissage « une semaine par année ». Mais Didier Calame souhaiterait obtenir davantage de soutien de la collectivité. « En 2023, on a fait 800 heures de bénévolat. Aujourd’hui, on prône la mobilité douce au bord des routes avec les vélos, mais on oublie peut-être un petit peu le tourisme pédestre. Quand je vais me balader sur les crêtes du Jura ou même dans le canton de Vaud, c’est juste le bonheur. Je ne sais pas comment ils font là-bas, mais chez nous, on a besoin d’argent, de monde et que les pouvoirs publics nous soutiennent », lâche-t-il.