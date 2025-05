20 ans après, l’Orchestre de la Suisse romande est de retour 

C’est un événement pour le canton de Neuchâtel. Après 20 ans d’absence, l’Orchestre de la Suisse romande est de retour dans la région. L’ensemble basé à Genève se produira mercredi à la Salle de musique de La Chaux-de-Fonds et jeudi au temple du Bas à Neuchâtel. Après avoir régulièrement arpenté le canton jusque dans les années 90, pourquoi avoir attendu deux décennies avant de revenir ? « Ces déplacements coutaient cher et c’est finalement le contribuable genevois qui payait », répond Steve Roger. « Aujourd’hui, on veut à nouveau être plus présent en Suisse romande, mais on doit trouver comment financer notre venue », précise encore le directeur de l’Orchestre de la Suisse romande.