Une commission de littérature pour l’Arc jurassien

Les cantons de l'Arc jurassien se dotent d'un nouvel organisme dédié à la promotion de la littérature. Un accord intercantonal a été signé par les exécutifs de l’espace BEJUNE et est entré en vigueur le 1er mai, annonce un communiqué publié ce lundi. La commission de littérature aura pour mission d’encourager la création littéraire francophone et de promouvoir les autrices et auteurs de l’Arc jurassien. Cet organisme remplace l’ancienne CiLi qui englobait les cantons du Jura et de Berne.

La nouvelle CiLi BEJUNE débutera notamment ses activités par l’attribution de bourses d’écriture et de prix littéraires. Avec ce nouvel organisme, les trois cantons souhaitent rappeler « l’importance de la culture comme un vecteur de cohésion et de rayonnement régional, tout en proposant des outils concrets pour soutenir les autrices et les auteurs de l’Arc jurassien » précise leur communiqué de presse. /comm-mlm