Nature et culture se rencontrent à l’Île Saint-Pierre

Sur les six kilomètres du sentier, les visiteurs découvrent des contenus audios, écrits et des objets comme une ammonite qui témoigne du passé jurassique de la région. Le projet a notamment été conçu par le biologiste Luc Lienhard et son collègue historien Andreas Schwab. Trois années et 300'000 francs auront été nécessaires pour que les panneaux voient le jour dans cette réserve naturelle. Une inauguration officielle est prévue ce samedi avec journée portes ouvertes et visites commentées. /vfe