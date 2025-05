Les trésors méconnus du quartier des Forges

L’association « 1'000 mètres d’auteur.e.s » emmène le public à la découverte d’une partie de La Chaux-de-Fonds dont les richesses sont insoupçonnées : le quartier des Forges. Ce secteur résidentiel a été bâti dans les années 1950 : loin des charmes la ville en damier, ses grands espaces et ses gros blocs représentaient à l’époque une certaine modernité. Le parcours a lieu le samedi 10 mai à 14h au départ de l’arrêt de bus du Lycée. L’entrée est libre, sans inscription. Le principe des balades de « 1'000 mètres d’auteur.e.s », c’est que des comédiens du cru, ici Stella Giuliani et Elise Perrin, lisent des textes en rapport aux lieux parcourus. Cette fois, trouver des sources littéraires s’est révélé plus difficile que dans des quartiers plus anciens, comme en témoigne Valérie Wyser-Attinger, membre de l’association. La chance a été de trouver un mémoire de licence signé Laurence Boegli, qui a réalisé une étude sociologique sur le quartier. Des mots de Jean-Bernad Vuillème, Le Corbusier, Yves Velan ou encore Blaise Cendrars viennent eux aussi jalonner le parcours.