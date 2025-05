Un cortège entre averses et sourires à Cressier

Un cortège sous influence viking

La pluie n’a pas non plus découragé les participants du cortège. Le thème de cette 49e édition, les Vin’king, a beaucoup inspiré les sociétés locales, les caves, les fanfares et les écoles, qui se sont tous prêtés au jeu du déguisement. Au total, cinq chars ont sillonné les rues du village pendant deux heures. Mais avant le départ du cortège à 15 heures le temps était à la préparation et à la rigolade. /crb