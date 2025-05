Marika Raimondo prend ses marques au commandement de la Police

Le CV de Marika Raimondo est très riche, à commencer par ses études. Elle a suivi des formations en droit et en criminologie. « Sans avoir un cursus policier, j’avais au moins une bonne sensibilité du domaine », explique-t-elle. Son profil, « la combinaison d’une formation théorique et une expérience plus pratique en tant que juriste au sein du corps », apporte une certaine complémentarité au sein de l’équipe dirigeante de la Police neuchâteloise. Marika Raimondo a ensuite œuvré dans différents services au sein de la Police neuchâteloise, notamment en tant que répondante de l’accord de collaboration avec l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières et répondante technique cantonale pour les accords de Schengen. En tant qu’adjointe au commandant de la Police neuchâteloise, son rôle principal est de diriger l’Office du commandement, qui gère tout ce qui est utile au travail des policiers, hors opérationnel. Et également de soutenir Sami Hafsi dans son travail.

Pour l’avenir, Marika Raimondo n’estime pas avoir de grands chantiers individuels, « si ce n’est d’être un peu plus à l’aise avec tous les processus encore un peu méconnus maintenant ». /lgn