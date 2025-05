Le Centre d’archives et patrimoine pose sa première pierre

Pose de la première pierre pour le Centre d’archives et patrimoine. Les autorités cantonales et communales se sont réunies mercredi à la rue du Commerce 100 à La Chaux-de-Fonds. Le bâtiment accueillera les archives de l’Etat, mais aussi celles de la ville et les secteurs patrimoniaux de la Bibliothèque de la Métropole Horlogère. Il s’agit en réalité de la rénovation et de l’aménagement des anciens locaux de la Coop, juste à côté du futur pôle administratif des « Docks ».