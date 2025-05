L’interdiction de percevoir une taxe de parking toujours pas respectée à Chasseral

Le conflit autour de l’horodateur du parking de l’hôtel-restaurant de Chasseral se poursuit. La Commune de Nods a publié un communiqué ce vendredi pour réitérer qu’il est interdit de faire payer le stationnement. Dans sa missive, le Conseil communal rappelle, tout d’abord, que la décision d’interdire à l’établissement d’exploiter cet horodateur remonte au 16 avril. Il a même, une semaine plus tard, sommé les responsables de l’établissement d’exécuter cette décision, de mettre l’appareil hors service et de masquer le panneau d’information.

Ces mesures ont été respectées, ont constaté les autorités de Nods jeudi. Mais ces dernières ont aussi remarqué qu’un écriteau y avait été apposé. Le texte explique, en préambule, que l’horodateur est temporairement hors service. Et que la Commune souhaite « exploiter le parking et s’approprier 30% à 40% des recettes ». Pour les tenanciers, l’appareil a d’ailleurs été mis hors d’usage par les autorités pour faire pression. Ils terminent leur message en expliquant que le stationnement doit être réglé soit via une application ou directement auprès de l’hôtel.

Ces informations sont « inexactes », écrit en retour le Conseil communal niolat dans son communiqué, qui déplore que l’interdiction de percevoir des taxes n’est toujours pas respecté. Il rappelle par ailleurs qu’une procédure était toujours en cours auprès du Tribunal administratif bernois. /comm-amo