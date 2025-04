Viteos continue de développer son offre d’énergies renouvelables

Un investissement important

En marge de cette annonce, Viteos a aussi rappelé vouloir investir 300 millions de francs d’ici 2033 pour étendre et densifier ses réseaux de chauffage et de froid à distance. « C’est un des points les plus importants car Viteos a un plan d’investissements de plus de 650 millions toutes énergies confondues. On voit que c’est un des axes stratégiques importants », explique le directeur du département multiénergie chez Viteos. Thierry Matthey explique encore que le « réseau est déjà étendu aujourd’hui et que les chaufferies sont construites en parallèle » et que cela représente « plus de 30 millions d’investissements par année qui vont être lissés sur les dix prochaines années. » /dpi