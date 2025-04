Une plateforme pour rendre les PME neuchâteloises plus vertes

Un nouvel outil pour rapprocher les PME neuchâteloises et l’environnement. La plateforme « Need », pour Neuchâtel – Entreprises durables, a été présentée mercredi au Club 44 à La Chaux-de-Fonds. Porté par la Banque cantonale neuchâteloise et la chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie, ce projet entend pousser les entreprises vers plus de durabilité. En clair, le site sera un outil ou les PME pourront échanger, partager leurs expériences ou chercher des solutions dans leur volonté d’améliorer leur bilan énergétique.

Cette plateforme doit aussi permettre de regrouper des entreprises qui s’engagent déjà pour l’environnement, mais « qui sont souvent un peu isolées et qui cherchent le contact avec d’autres », note Florian Németi. « C’est étonnant ce que la rencontre de gens qui s’occupent de durabilité peut amener comme projets », souligne le directeur de la CNCI.