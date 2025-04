Les Jardins musicaux lèvent le voile sur la 28e édition

Une quarantaine de concerts dans une dizaine de lieux différents. Avec un fil rouge : les clowns. La 28e édition des Jardins musicaux a été présentée mardi soir au Théâtre du Passage. La manifestation se tient du 15 au 31 août. Principalement sur le site d’Evologia à Cernier. Mais comme le veut la coutume, les concerts s’exportent. Au Centre Dürrenmatt à Neuchâtel, à Champs du Moulin, mais aussi en divers lieux dans le parc Chasseral ainsi que dans tous les cantons romands.

Le festival porté par deux cents artistes s’ouvre avec l’œuvre de Bernd Alois Zimmermann « Nobody knows de trouble I See » le mercredi 20 lors d’une cérémonie officielle à la Grange aux Concerts.

Mais comment le directeur artistique est-il arrivé, avec son équipe, à fixer les clowns comme fil conducteur de la programmation ? « C’est venu assez naturellement », explique Valentin Reymond. Le Grand Manitou de l’événement culturel vaudruzien raconte que « la programmation, c’est comme la description d’un moment de la vie pendant deux ou trois mois. Que se passe-t-il ? La programmation en est le reflet », explique Valentin Reymond. « Et durant ces deux ou trois mois, nous avons assisté à une grande clownerie ! »

Le directeur artistique estime qu’on est « à la fois dans le désarroi, l’espoir, l’espoir que la création peut sauver quelque chose, l’espoir que la création peut apporter du bien à l’humanité ». /aju