Les agriculteurs doivent se protéger contre le loup

Gare au loup ! Ces dernières semaines, des bêtes isolées ont été observées à plusieurs reprises sur le territoire neuchâtelois. Par ailleurs, une meute s’est installée durablement dans la partie ouest du Val-de-Travers et fréquente occasionnellement la Vallée de La Brévine. Mais attention, depuis la récente modification de l’ordonnance fédérale sur la chasse, les dommages causés dans les troupeaux non protégés ne seront plus indemnisés rappellent le Canton et la CNAV dans un communiqué paru mercredi.

En revanche, si les mesures de protection ont été mises en œuvre dans les règles de l’art, les dommages causés par le loup ou le lynx seront pris en charge à 100 % par la Confédération et le Canton.

Pour les ovins et caprins, l’installation de clôtures électrifiées ou le recours à des chiens de protection pour les grands troupeaux est indispensable. Pour les bovins, il est recommandé de regrouper les mères et leurs petits dans des pâturages surveillés au moment des naissances et durant les deux premières semaines de vie.

La CNAV reste à disposition des éleveuses et éleveurs pour les conseiller sur les mesures à adopter et les aides financières disponibles. Une fois les protections adéquates mises en place, elle assurera également le versement des indemnités, selon les conditions définies par le Canton et la Confédération.

En cas de dommages aux animaux de rente, les éleveurs sont invités à contacter immédiatement le Service de la faune, des forêts et de la nature (SFFN) au 032 889 67 80. /comm-yca