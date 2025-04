« Faites-nous rire » : David Charles, amateur du football des talus

La Suisse, pays de football — quoi qu’on en dise. Chaque semaine, quelque 268'000 licenciés foulent les terrains de la région et d’ailleurs. Un sport ultra-médiatisé, certes, mais qui a su préserver, au fil du temps, son charme d’antan : celui du football des talus, ce football amateur qui fait vibrer les campagnes et les banlieues, loin des projecteurs.

Ce week-end, l’affiche a réuni Neuchâtel City et l’Atlético Lugano pour la finale de la Coupe de Suisse des plus de 40 ans. Une rencontre pas comme les autres, pleine d’humanité et de passion, racontée par David Charles dans « La Matinale » :