Une Prévôtoise témoigne du blackout ibérique

Comme souvent dans ces situations de crise, un certain chaos a très vite régné, déjà sur la route où les feux de signalisation étaient hors service. Les magasins ont été pris d’assaut, avec une rapide pénurie de piles, de batteries et de bougies. Mais outre les embouteillages colossaux et autres désagréments liés à l’absence d’électricité, la Prévôtoise n’a pas constaté de mouvements de panique dans son quartier. Pas davantage quand des soupçons de cyberattaque internationale ont été émis. Et quand l’électricité a été rétablie, vers 22h dans la zone où elle vit, l’heure était plutôt à la fête, entre célébrations joyeuses et bières qui coulent à flots. Madrid s’est d’ailleurs réveillée mardi dans une atmosphère de quasi-normalité. L’électricité était de retour dans 99,95% des foyers, a salué dans la matinée le Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sánchez, qui a félicité ses concitoyens pour leur « responsabilité » et leur « civisme ». Le Portugal a lui aussi digéré l’incident. Quant aux causes de cette panne d’une ampleur inédite, elles restaient encore obscures mardi en fin de journée. L’éventualité d’une cyberattaque ou le manque d’énergie nucléaire ont dans tous les cas été écartés. /oza