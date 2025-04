L’histoire du Théâtre du Pommier présentée en spectacle

Le Théâtre du Pommier présenté par Dominique Gilliot. L’artiste français a été contacté par la direction de l’institution de Neuchâtel pour se plonger dans l’histoire et les archives du lieu de culture.

Après plusieurs mois d’imprégnation, d’immersion et de découverte du Pommier, Dominique Gilliot présente son spectacle mêlant humour et poésie dès ce mercredi (19h) et jusqu’au 6 mai. « C’est un peu l’idée de portraiturer le lieu », explique-t-iel dans La Matinale ce mardi. Venant de France, Dominique Gilliot apprécie découvrir les institutions pour en parler dans ses spectacles, ce qu’iel fait depuis 2018. « En fait il se passe beaucoup de choses quand on est dans un lieu, on observe, surtout d’ailleurs quand on ne le connait pas, on a les sens d’autant plus en alerte. »